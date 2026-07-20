Славия и ЦСКА започнаха сезона с нулево равенство.

ЦСКА стигна само до 0:0 при гостуването си на Славия в първия кръг на Първа лига. "Армейците", които идват от два мача в Лига Европа, държаха повече топката и играха близо до вратата, но не успяха да вкарат гол на Иван Андонов.

От самото начало на мача ЦСКА владееше повече топката, но вратарят Иван Андонов се справи с две опасности до 15-ата минута - изстрел на Перейра беше спасен с крак, а след него уловен и изстрел на Соле.

Андонов пак трябваше да показва, че внимава след около половин час игра, а в 34-ата минута Владимир Николов пропусна отлична възможност да открие за "белите", след като се измъкна между двама защитници. Той се зачуди дали да подава или да стреля, а в крайна сметка шутът му се оказа слаб и лесен за вратаря Лапоухов. В ответната атака и ЦСКА създаде опасност, но вратарят Андонов спаси пореден удар на Перейра.

Второто полувреме не се различаваше кой знае колко като сценарий в началото. Влезлите като смени за ЦСКА опитаха да стигнат до попадение, но Андонов спаси изстрели на Перейра и на Питас.

Макар без някакъв мощен натиск, положенията пак бяха пред Андонов, който продължи да брани вратата си. Жоел Цварц стреля в рамката, а Теодор Иванов в аут след центриране.

Славия можеше да спечели мача в 88-ата минута, когато младият Васил Казълджиев се откъсна и беше спънат пред наказателното поле. От свободния удар Димитър Буров отправи много силен удар, но вратарят Лапоухов следеше ситуацията и изби с две ръце.

В края на срещата пък част от феновете на ЦСКА изпратиха отбора с викове „оставка“, предполагаемо насочени към старши треньора Христо Янев.

За четвърта поредна година ЦСКА започна сезона без победа, като за последно са се радвали на успех на старта е било пред 2022/23 - 3:0 над Арда Кърджали при треньора Саша Илич.