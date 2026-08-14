Цървена звезда обяви назначаването на Алберт Риера

Испанският спецалист Алберт Риера официално бе назначен за старши треньор на сръбския гранд Цървена звезда. Контрактът на Риера е за срок от две години.

Риера работи в Айнтрахт Франкфурт до май 2026 г., а преди това в Целе, Бордо и Олимпия Любляна.

На 12 август Цървена звезда обяви прекратяването на договора с досегашния треньор Деян Станкович. Той обяви напускането си след отпадането на сръбския отбор от Шампионската лига - отборът загуби два пъти от Апоел Беер Шева (0:1, 0:2) в третия квалификационен кръг.