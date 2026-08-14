Майкъл Карик поиска още нови попълнения в Манчестър Юнайтед: Искаме повече и имаме нужда от повече

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик даде ясен сигнал, че селекцията на отбора далеч не е приключила. Английският специалист е доволен от направените до момента трансфери, но настоява съставът да бъде допълнително подсилен преди затварянето на летния прозорец на 1 септември.

Юнайтед вече привлече Андрей Сантос и Юри Тилеманс за общо около 85 милиона паунда, а вратарят Карл Дарлоу пристигна със свободен трансфер от Лийдс. Към клуба се присъединиха още Тайнън Томпсън, Кит Маргетсън и Кристиан Ороско, но на този етап от тях не се очаква да имат основна роля в първия състав.

Един от основните приоритети през лятото беше подсилването на полузащитата след напускането на Каземиро. Другата задача беше осигуряването на алтернатива на новия първи избор под рамката Сене Ламенс.

Карик смята, че клубът е направил правилни стъпки, но работата на трансферния пазар трябва да продължи.

"Доволни сме от футболистите, които привлякохме. Подобрихме групата и състава по различни начини – като баланс, качество и посока, в която искаме да вървим. Направихме много добър бизнес и взехме футболисти от най-високо ниво“, заяви Карик.

След това наставникът беше категоричен за намеренията на Манчестър Юнайтед до края на прозореца.

"Винаги искаме да се подобряваме. Искаме повече, имаме нужда от повече. Продължаваме да търсим начини да го постигнем. Това никога не спира и трябва да продължим да натискаме“, добави той.

Сред позициите, за които Юнайтед продължава да проучва пазара, е тази на левия защитник. Клубът е проверил възможността за привличането на Люис Хол, но Нюкасъл е заявил, че не желае да се разделя с него. Антони Робинсън от Фулъм също е сред разглежданите варианти, а от дълго време на „Олд Трафорд“ харесват и Майлс Люис-Скели от Арсенал.

Не е изключено Карик да получи и още един централен полузащитник въпреки трансферите на Тилеманс и Сантос. Мейсън Маунт беше използван в по-задна позиция по време на подготовката, но проблемите му с контузии остават повод за притеснение.

Ситуацията в нападение изглежда различно след завръщането на Маркъс Рашфорд. Английският национал прекара миналия сезон под наем в Барселона, но каталунците не активираха опцията си за закупуването му срещу 26 милиона паунда.

Рашфорд вече отново тренира пълноценно с Манчестър Юнайтед, а Карик е доволен от показаното от нападателя.

"Отнасяме се към него като към всеки друг футболист, който влиза в групата. Разликата е, че той познава клуба по-добре от почти всеки друг и това е голям плюс. Маркъс се върна, намира се в добра форма и беше много приятно да бъде с нас през тази седмица“, коментира Карик.

Завръщането на Рашфорд може да промени и трансферните планове на „червените дяволи“. На този етап привличането на нов нападател изглежда по-малко вероятно, докато левият бек и евентуално още един централен халф остават сред основните задачи на Юнайтед в заключителните седмици на пазара.