Ювентус финализира трансфера на Джон Лукуми за 20 милиона евро

Ювентус е на финалната права по привличането на Джон Лукуми от Болоня. Колумбийският централен защитник се очаква да пристигне в Торино в събота, след като двата клуба вече са постигнали споразумение за трансфера.

Според италианските медии "бианконерите“ ще платят общо 20 милиона евро с включени бонуси и допълнителни плащания за правата на футболиста.

Лукуми навлезе в последната година от договора си с Болоня. Първоначално клубът настояваше да получи пълния размер на освобождаващата му клауза от 28 милиона евро, впоследствие намали изискванията си до 25 милиона, преди в крайна сметка да приеме предложението на Ювентус.

След постигането на договорката остава трансферът да премине през последните формалности. Очаква се колумбийският национал да пътува за Торино в събота и в зависимост от часа на пристигането си да започне медицинските тестове още същия ден.

Останалата част от прегледите може да бъде завършена в неделя, когато се очаква Лукуми да подпише и своя договор с Ювентус.

С привличането на колумбиеца торинският гранд ще добави още един опитен вариант в центъра на отбраната си преди същинския старт на новия сезон.