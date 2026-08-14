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Арсенал преговаря с Байер Леверкузен за бивш защитник на Ливърпул

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Спорт
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Микел Артета иска Джарел Куанса заради проблемите с контузии в отбраната, но германският клуб не желае да се разделя с английския национал

Арсенал преговаря с Байер Леверкузен за бивш защитник на Ливърпул
Снимка: БГНЕС
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Арсенал е започнал преговори с Байер Леверкузен за привличането на английския национал Джарел Куанса. „Артилеристите“ търсят подсилване на защитата, след като Уилям Салиба и Юриен Тимбер са извън игра заради контузии.

Мениджърът Микел Артета вижда в 23-годишния Куанса подходящо попълнение заради неговата универсалност. Основната му позиция е в центъра на отбраната, но той може да действа и като десен защитник – две зони, в които лондончани в момента имат кадрови проблеми.

Куанса премина в Байер Леверкузен от родния си клуб Ливърпул през миналото лято. Още през дебютния си сезон в Германия той се утвърди в състава, като записа 44 мача във всички турнири. Представянето му му осигури и място в селекцията на Томас Тухел за Световното първенство, където защитникът записа три участия за Англия.

От Байер обаче нямат намерение лесно да се разделят с футболиста. В Леверкузен са доволни както от изявите му на терена, така и от начина, по който се е адаптирал към новата среда. Куанса има още четири години от договора си, което поставя германците в силна позиция при евентуални преговори.

Очакванията са Арсенал да трябва да предложи сума, значително по-висока от платените от Байер около 30 милиона паунда през миналото лято. Допълнителен фактор е и заложената в договора му клауза, която позволява на Ливърпул да си върне защитника срещу приблизително 70 милиона евро (59,8 милиона паунда).

Куанса не е единствената трансферна цел на Арсенал за отбраната. Лондончани продължават да проявяват интерес и към Езри Конса от Астън Вила. Бирмингамският клуб обаче оценява 28-годишния английски национал на около 60 милиона паунда, а към момента Арсенал не е показал готовност да изпълни тези финансови изисквания.

Това превръща Куанса в сериозна алтернатива за Артета. Освен че е по-млад, бившият футболист на Ливърпул може да покрива едновременно центъра и десния фланг на защитата – качество, което би дало на Арсенал повече варианти както докато Салиба и Тимбер се възстановяват, така и в дългосрочен план.

#Арсенал ФК #Джарел Куанса #ФК Байер Леверкузен

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