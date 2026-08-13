Тиджани Райндерс напуска Манчестър Сити след само един сезон

Тиджани Райндерс е на крачка от раздяла с Манчестър Сити само година след пристигането си на "Етихад“. 28-годишният полузащитник ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия, където ще облече екипа на Ал Кадисия, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Нидерландският национал вече е дал съгласието си за трансфера, а Манчестър Сити и Ал Кадисия са постигнали договорка и за финансовите параметри на сделката. Саудитският клуб ще плати 61 милиона евро за правата на халфа.

По този начин "гражданите“ ще успеят да реализират макар и минимална печалба от Райндерс. Английският клуб го привлече от Милан през миналото лято срещу 55 милиона евро, но футболистът така и не успя да се превърне в неизменна част от титулярния състав.

Райндерс записа общо 50 мача с екипа на Манчестър Сити през единствения си сезон в клуба. Приблизително в половината от срещите обаче нидерландецът се появи от резервната скамейка.

Въпреки че не успя да си гарантира постоянно място сред титулярите, полузащитникът приключва престоя си в Манчестър със седем попадения и осем асистенции във всички турнири.

Сега Райндерс е готов за ново предизвикателство в кариерата си и ще стане поредното голямо европейско име, което се отправя към първенството на Саудитска Арабия.

За Манчестър Сити сделката означава и освобождаване на място в халфовата линия в заключителната част на летния трансферен прозорец, като клубът ще прибере 61 милиона евро от раздялата с нидерландския национал.







