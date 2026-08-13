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Истанбул приема Суперкупата на Испания през 2027 година

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Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад ще спорят за трофея на Олимпийския стадион "Ататюрк“ между 2 и 7 февруари

Истанбул приема Суперкупата на Испания през 2027 година
Снимка: БГНЕС
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Суперкупата на Испания през 2027 година ще се проведе в Истанбул. Решението е било одобрено от Испанската футболна федерация, а турският мегаполис ще замени Саудитска Арабия като домакин на турнира.

Надпреварата ще се състои между 2 и 7 февруари и отново ще бъде във формат "Финална четворка“. За трофея ще се борят Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад.

В единия полуфинал носителят на Купата на краля Реал Сосиедад ще се изправи срещу завършилия на второ място в Ла Лига Реал Мадрид. Другата двойка противопоставя шампиона на Испания Барселона и финалиста за Купата Атлетико Мадрид.

Всички срещи ще се играят на Олимпийския стадион "Ататюрк“. Съоръжението е добре познато на европейската футболна сцена, като на него се проведоха финалите в Шампионската лига през 2005 и 2023 година.

Саудитска Арабия е традиционен домакин на Суперкупата от 2020 година, но този път страната отпада като вариант заради съвпадението на датите с Купата на Азия. Очаква се турнирът да се завърне там през 2028 година.

"С постигнатото споразумение за провеждане на Суперкупата на Испания в Турция федерацията гарантира продължаването на ползите, които испанският футбол получава от този турнир“, обявиха от Испанската футболна федерация. От централата подчертаха, че приходите подпомагат близо хиляда клуба от различните нива на мъжкия и женския футбол.

Въпреки преместването на надпреварата в Турция, Riyadh Season ще бъде спонсор на изданието през 2027 година. Предвижда се специализирана компания да отговаря за търговските права и промотирането на турнира в координация с испанската и турската футболна федерация.

Суперкупата на Испания се утвърди като международен продукт, излъчван в повече от 150 държави. Последното издание през 2026 година беше спечелено от Барселона.

#Суперкупа на Испания по футбол 2027 г. #Истанбул

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