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Собствениците на Лестър са готови да продадат клуба срещу поне 200 милиона паунда

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Кинг Пауър отваря вратата за смяна на собствеността след тежкия срив на "лисиците“ и изпадането им до третото ниво на английския футбол

Собствениците на Лестър са готови да продадат клуба срещу поне 200 милиона паунда
Снимка: БГНЕС
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Лестър Сити може да има нов собственик след 16 години под управлението на Кинг Пауър. Тайландската компания е обявила готовност да се раздели с клуба, като поставената минимална цена е 200 милиона паунда, съобщава Би Би Си.

Новината идва в изключително труден период за "лисиците“. От сезон 2026/27 отборът ще се състезава в Лига 1 - третото ниво на английския футбол, само десетилетие след сензационния триумф с титлата във Висшата лига.

Кинг Пауър придоби Лестър през 2010 година, когато тайландският бизнесмен Вичай Сривадханапрабха купи акциите от предишния собственик Милан Мандарич. Именно при новото управление започна най-успешният период в историята на клуба.

През 2014 година Лестър се завърна във Висшата лига, а само две години по-късно сътвори една от най-големите сензации в историята на европейския футбол. Воденият тогава от Клаудио Раниери отбор спечели шампионската титла на Англия, въпреки че преди началото на сезона практически никой не го поставяше сред претендентите.

Успехите продължиха и на европейската сцена. През 2017 година „лисиците“ достигнаха до четвъртфиналите на Шампионската лига, където приключи впечатляващото им дебютно участие в турнира.

Година по-късно клубът беше разтърсен от трагедия. Вичай Сривадханапрабха загина при катастрофа с хеликоптер непосредствено до стадион "Кинг Пауър“. След смъртта му управлението остана в семейството и компанията Кинг Пауър.

Лестър отново стигна до голям трофей през 2021 година, когато спечели Купата на Англия. В следващите години обаче финансовите проблеми започнаха да се отразяват все по-сериозно и върху представянето на отбора.

Последва тежък спортен срив, довел до две последователни изпадания – първо от Висшата лига в Чемпиъншип, а след това и от Чемпиъншип в Лига 1.

Така клубът, който само преди десет години беше на върха на английския футбол, сега е изправен пред сериозна промяна. Кинг Пауър е готов да сложи край на продължилата повече от десетилетие ера, но потенциалният нов собственик ще трябва да плати поне 200 милиона паунда, за да придобие Лестър.



#ФК Лестър Сити

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