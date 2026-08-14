Милан свали сериозно цената на Рафаел Леао, готов е да го продаде и за под 50 милиона евро

Бъдещето на Рафаел Леао в Милан остава несигурно малко повече от две седмици преди затварянето на летния трансферен прозорец. "Росонерите“ вече са готови да разглеждат предложения на стойност под 50 милиона евро за португалския нападател.

Според Sky Sport Italia старши треньорът Рубен Аморим не е напълно убеден, че Леао трябва да остане в състава на всяка цена. Специалистът би се радвал да разчита на него и през новия сезон, но същевременно няма да се противопостави на продажба, ако в Милано пристигне подходящо предложение.

Първоначалните финансови изисквания на Милан са били около 60 милиона евро, но с наближаването на края на трансферния прозорец цената е паднала. Италианският гранд вече би могъл да започне преговори и при оферта в диапазона 40-45 милиона евро.

Това представлява огромна разлика спрямо записаната в договора на Леао освобождаваща клауза, която е в размер на 175 милиона евро.

Към момента обаче за португалския национал няма конкретни предложения. Желанието на футболиста е при евентуална раздяла с Милан да продължи кариерата си във Висшата лига или Ла Лига, но засега клубове от двете първенства не са предприели решителни действия.

Леао не е сред футболистите, с които Аморим непременно настоява да се раздели. В списъка за продажба попадат Кристофър Нкунку, Фикайо Томори, Юсуф Фофана и Давид Одогу. При подходящи предложения обаче Милан е готов да обсъжда бъдещето и на Леао, Сантяго Хименес и Первис Еступинан.

Така последните седмици от трансферния прозорец ще бъдат решаващи за португалеца, чиято значително по-ниска цена може да привлече интереса на потенциални купувачи.







