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Джеф Безос влиза в Ливърпул, консорциум придобива една трета от клуба

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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"Фенуей Спортс Груп“ потвърди споразумението за стратегическа миноритарна инвестиция в английския гранд

джеф безос влиза ливърпул консорциум придобива една трета клуба
Снимка: БГНЕС
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Основателят на Amazon Джеф Безос е част от консорциум, който е постигнал споразумение за придобиването на една трета от Ливърпул, съобщава Sky Sports.

Синдикатът е воден от Амит Бхатия, зет на стоманения магнат Лакшми Митал. До неотдавна Бхатия притежаваше дял в английския Куинс Парк Рейнджърс, а сега стои начело на групата инвеститори, която влиза в собствеността на Ливърпул.

Настоящият собственик на мърсисайдци - "Фенуей Спортс Груп“ (FSG), потвърди, че е сключено окончателно споразумение за продажбата на "стратегическа миноритарна инвестиция“ на компанията 1892 Holdings.

Сделката означава сериозна промяна в структурата на собствеността на английския гранд, макар FSG да запазва контролния пакет. Американската компания е начело на Ливърпул от 2010 година, когато придоби клуба и впоследствие инвестира сериозно както в отбора, така и в инфраструктурата.

Новината привлича огромно внимание най-вече заради участието на Джеф Безос, който е сред най-богатите хора в света. На този етап в предоставената информация не се посочват финансовите параметри на сделката, нито как точно ще бъде разпределен придобитият дял между отделните членове на консорциума.

Очаква се допълнително да бъдат разкрити подробности около инвестицията и бъдещата роля на новите акционери в управлението и развитието на Ливърпул.

#ПФК Ливърпул #джеф безос

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