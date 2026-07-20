Бойко Величков: Странно и разочароващо е, че не показахме повече качество и дух

Спортният директор на ЦСКА не скри разочарованието си след нулевото равенство със Славия в мач от първия кръг на Първа лига.

За четвърта поредна година ЦСКА започна сезона без победа, като за последно са се радвали на успех на старта е било пред 2022/23 - 3:0 над Арда Кърджали при треньора Саша Илич.

"Разочароващо е. Трябваше отборът да изглежда по различен начин. Трябваше да стартира сезона, научил грешките си от предните години. Трябваше да покаже много повече качество днес и много повече дух. Нещо, което не видяхме през първото полувреме. Странно и разочароващо е. Не се получиха много основни неща - владението на топката не доведе до изостряне на атаката. Не се получи динамиката в играта", сподели той след срещата.

За столичани предстои двубой с Карабах от квалификациите на Лига Европа.

"Разговарях с Христо Янев, който също е изключително недоволен. Трябва да покажем повече отношение срещу Карабах", допълни Величков.