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Лудогорец без трима основни футболисти за старта в Европа

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Спорт
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Кайо Видал, Ерик Маркус и Дерой Дуарте не попаднаха в групата за мачовете с Апоел Тел Авив, а Хосам Абделмагид все още е в почивка след Мондиал 2026

лудогорец без трима основни футболисти старта европа
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец ще започне участието си в квалификациите на Лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив с няколко сериозни кадрови отсъствия. Разградчани няма да могат да разчитат на трима от основните си футболисти, които не бяха картотекирани за европейските двубои.

Извън списъка останаха Кайо Видал, Ерик Маркус и Дерой Дуарте. Двете бразилски крила лекуват контузии, докато националът на Кабо Верде ще се присъедини към отбора на по-късен етап заради участието си на Мондиал 2026.

Старши треньорът Томас Райс няма да може да използва и новото попълнение Хосам Абделмагид. Египетският национал, който също игра на Световното първенство, все още е в почивка и не е на разположение за предстоящите европейски срещи.

Сред отсъстващите е и Михаил Полендаков, който продължава да чака своя официален дебют с екипа на шампионите.

Добрата новина за Лудогорец е присъствието на Петър Станич в групата. Сръбският полузащитник бе свързван с трансфер в гръцкия гранд Олимпиакос, но засега остава част от състава и е на разположение за двубоите с израелския тим.

Групата на Лудогорец за мачовете с Апоел Тел Авив:
Вратари: Хендрик Бонман, Серджио Падт

Защитници: Йоел Андерсон, Антон Недялков, Георги Терзиев, Едвин Куртулуш, Сон, Оливие Вердон, Винисиус Ногейра, Симеон Шишков, Идан Нахмиас

Халфове: Агибу Камара, Петър Станич, Ивайло Чочев, Филип Калоч, Елисей Съров, Иван Йорданов

Нападатели: Алберто Салидо, Квадво Дуа, Руан, Емерсон Родригес, Бърнард Текпетей, Станислав Иванов

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК Лудогорец

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