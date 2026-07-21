Лудогорец без трима основни футболисти за старта в Европа

Лудогорец ще започне участието си в квалификациите на Лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив с няколко сериозни кадрови отсъствия. Разградчани няма да могат да разчитат на трима от основните си футболисти, които не бяха картотекирани за европейските двубои.

Извън списъка останаха Кайо Видал, Ерик Маркус и Дерой Дуарте. Двете бразилски крила лекуват контузии, докато националът на Кабо Верде ще се присъедини към отбора на по-късен етап заради участието си на Мондиал 2026.

Старши треньорът Томас Райс няма да може да използва и новото попълнение Хосам Абделмагид. Египетският национал, който също игра на Световното първенство, все още е в почивка и не е на разположение за предстоящите европейски срещи.

Сред отсъстващите е и Михаил Полендаков, който продължава да чака своя официален дебют с екипа на шампионите.

Добрата новина за Лудогорец е присъствието на Петър Станич в групата. Сръбският полузащитник бе свързван с трансфер в гръцкия гранд Олимпиакос, но засега остава част от състава и е на разположение за двубоите с израелския тим.

Групата на Лудогорец за мачовете с Апоел Тел Авив:

Вратари: Хендрик Бонман, Серджио Падт

Защитници: Йоел Андерсон, Антон Недялков, Георги Терзиев, Едвин Куртулуш, Сон, Оливие Вердон, Винисиус Ногейра, Симеон Шишков, Идан Нахмиас

Халфове: Агибу Камара, Петър Станич, Ивайло Чочев, Филип Калоч, Елисей Съров, Иван Йорданов

Нападатели: Алберто Салидо, Квадво Дуа, Руан, Емерсон Родригес, Бърнард Текпетей, Станислав Иванов