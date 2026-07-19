Швейцарец ще свири първия мач на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив

УЕФА определи швейцарска съдийска бригада за първия двубой между Апоел Тел Авив и Лудогорец от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Срещата ще се играе в четвъртък от 20:30 часа в унгарския град Мишколц, а главен арбитър ще бъде 37-годишният Алесандро Дудич, който е международен съдия на ФИФА от 2022 година.

Негови асистенти ще бъдат Паскал Хирцел и Николас Мюлер, а функциите на четвърти съдия ще изпълнява Нико Гланфорте.

Реваншът, насрочен за 30 юли в Разград, ще бъде ръководен от съдийски екип от Казахстан. Главен съдия ще бъде Саят Карабайев, с помощници Алексей Долгих и Сергей Калачьов, а четвърти арбитър ще е Георги Чеховски.