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Швейцарец ще свири първия мач на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив

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Срещата ще се играе в четвъртък от 20:30 часа.

Мариян Гребенчарски Лудогорец Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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УЕФА определи швейцарска съдийска бригада за първия двубой между Апоел Тел Авив и Лудогорец от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Срещата ще се играе в четвъртък от 20:30 часа в унгарския град Мишколц, а главен арбитър ще бъде 37-годишният Алесандро Дудич, който е международен съдия на ФИФА от 2022 година.

Негови асистенти ще бъдат Паскал Хирцел и Николас Мюлер, а функциите на четвърти съдия ще изпълнява Нико Гланфорте.

Реваншът, насрочен за 30 юли в Разград, ще бъде ръководен от съдийски екип от Казахстан. Главен съдия ще бъде Саят Карабайев, с помощници Алексей Долгих и Сергей Калачьов, а четвърти арбитър ще е Георги Чеховски.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27

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