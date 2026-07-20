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Жребият начерта следващата мисия на Лудогорец при успех над Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите

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Спорт
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При елиминиране на израелския тим "орлите" ще се изправят срещу победителя от двойката Жилина - Катовице в третия квалификационен кръг

жребият начерта следващата мисия лудогорец успех апоел тел авив лигата конференциите
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец вече знае кой може да бъде следващият му съперник в европейските клубни турнири. Жребият за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите отреди разградчани да срещнат победителя от двойката Жилина (Словакия) – Катовице (Полша), ако преди това отстранят Апоел Тел Авив.

Преди да мисли за следващия етап, българският шампион трябва да преодолее сериозното препятствие в лицето на израелския тим във втория квалификационен кръг. При успех Лудогорец ще продължи битката за място в плейофите на турнира срещу победителя от словашко-полския сблъсък.

Двубоите от третия квалификационен кръг са насрочени за 6 и 13 август, като при класиране напред Лудогорец ще бъде домакин в първата среща.

Любопитен факт е, че разградчани никога досега не са се изправяли срещу полски отбор в европейските клубни турнири. Срещу словашки съперници обаче статистиката е положителна - три победи и една загуба в общо четири официални мача.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК Лудогорец

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