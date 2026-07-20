Жребият начерта следващата мисия на Лудогорец при успех над Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите

Лудогорец вече знае кой може да бъде следващият му съперник в европейските клубни турнири. Жребият за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите отреди разградчани да срещнат победителя от двойката Жилина (Словакия) – Катовице (Полша), ако преди това отстранят Апоел Тел Авив.

Преди да мисли за следващия етап, българският шампион трябва да преодолее сериозното препятствие в лицето на израелския тим във втория квалификационен кръг. При успех Лудогорец ще продължи битката за място в плейофите на турнира срещу победителя от словашко-полския сблъсък.

Двубоите от третия квалификационен кръг са насрочени за 6 и 13 август, като при класиране напред Лудогорец ще бъде домакин в първата среща.

Любопитен факт е, че разградчани никога досега не са се изправяли срещу полски отбор в европейските клубни турнири. Срещу словашки съперници обаче статистиката е положителна - три победи и една загуба в общо четири официални мача.