Челси започна преговори за защитника на Кристъл Палас Максенс Лакроа

Челси е започнал преговори с Кристъл Палас за привличането на централния защитник Максенс Лакроа, съобщава Sky Sports. Лондончани продължават да работят активно по лятната си селекция, като укрепването на отбраната е сред основните приоритети на клуба.

Според информацията Кристъл Палас е готов да се раздели с 26-годишния французин единствено срещу оферта, надхвърляща 55 милиона паунда - сумата, която Тотнъм плати по-рано това лято на Брайтън за нидерландския защитник Ян Паул ван Хеке.

Отношенията между двата клуба са отлични, като през последните години те осъществиха няколко сделки, сред които трансферите на Трево Чалоба и Бен Чилуел.

На "Стамфорд Бридж“ търсят физически силен централен защитник с опит във Висшата лига, а Лакроа отговаря на профила, който спортно-техническото ръководство е набелязало.

Челси вече е реализирал приходи от около 130 милиона паунда от изходящи трансфери през настоящия прозорец, като се очаква още няколко футболисти да напуснат клуба. Сред защитниците, които могат да бъдат продадени, са Трево Чалоба, Беноа Бадиашил, Мало Густо и Аксел Дисаси.

Паралелно с това лондончани са на финалната права и по рекордния трансфер на Морган Роджърс от Астън Вила. Английският национал вече преминава медицински прегледи, а сделката на стойност 117 милиона паунда ще го превърне както в най-скъпото британско попълнение в историята, така и в рекордна покупка за Челси. Очаква се офанзивният футболист да подпише договор за шест сезона с опция за удължаване до 2033 година.