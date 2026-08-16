Еспаньол не срещна трудности с Леванте за начало на Ла Лига

Еспаньол се наложи над Леванте с 3:0 като домакин в двубой от първия кръг на сезон 2026/2027 в испанската футболна Ла Лига.

Роберто Фернандес се разписа на два пъти през първото полувреме. 24-годишният нападател осигури ранен аванс за Еспаньол още в петата минута. Пак Фернандес покачи на 2:0 в 40-ата минута, възползвайки се от подаване на Хавиер Ернандес.

Малко по-рано, в 25-ата минута Ернандес също можеше да реализира, но не успя да преодолее вратаря на Леванте.

Английското крило на домакините Тайрис Долан пропусна възможност да увеличи преднината на Еспаньол в 49-ата минута, но пропусна.

Долан обаче не сгреши в 80-ата минута, когато със силен удар оформи крайното 3:0 в полза на домакините.