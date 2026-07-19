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Челси е на крачка от рекорден трансфер

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Спорт
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Челси ще започне новия сезон във Висшата лига с домакинство на Фулъм на 24 август.

Астън Вила Морган Роджърс
Снимка: БТА
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Челси е на крачка от рекорден трансфер, след като се разбра с Астън Вила за привличането на Морган Роджърс. Според британските медии 23-годишният английски национал ще подпише шестгодишен договор, а сделката ще възлезе на 117 милиона паунда – най-скъпото попълнение в историята на лондончани.

Очаква се Роджърс да премине задължителните медицински прегледи в понеделник, след което официално ще сложи край на двугодишния си престой в Астън Вила. Универсалният офанзивен футболист, който може да действа както по крилото, така и зад нападателя, помогна на бирмингамци да триумфират в Лига Европа.

Досегашният рекорден трансфер на Челси беше този на Мойсес Кайседо през 2023 година срещу 115 милиона паунда. Според информациите „сините“ са изпреварили шампиона Арсенал в битката за подписа на Роджърс.

Англичанинът премина в Астън Вила от Мидълзбро през 2024 година, а само няколко месеца по-късно дебютира за националния тим. На полуфинала на световното първенство срещу Аржентина той асистира на Антъни Гордън за единствения гол на Англия при поражението с 1:2.

Роджърс направи силен сезон и на клубно ниво. През януари 2025 година реализира хеттрик при успеха с 4:2 над Селтик в Шампионската лига, а с изявите си помогна на Вила да достигне до четвъртфиналите. През кампанията 2025/26 той записа най-резултатния сезон в кариерата си с 10 гола във Висшата лига.

На финала в Лига Европа срещу Фрайбург Роджърс асистира за първото попадение и сам оформи крайното 3:0, с което донесе на Астън Вила първи голям европейски трофей от 1982 година насам.

Челси ще започне новия сезон във Висшата лига с домакинство на Фулъм на 24 август.

#Морган Роджърс #ФК Челси #ФК Астън Вила

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