Челси завърши подготовката с победа, новият рекордьор блесна още при дебюта си

Челси приключи предсезонната си подготовка по успешен начин, след като победи Реал Сосиедад с 3:1 на "Стамфорд Бридж“ в последната си контрола преди старта на новия сезон във Висшата лига.

Един от големите акценти в двубоя беше дебютът на Морган Роджърс. Рекордното клубно попълнение на лондончани се нуждаеше само от 11 минути, за да отбележи първия си гол с екипа на Челси и да даде аванс на домакините.

Испанският тим обаче успя да отговори непосредствено преди почивката. Йон Арамбуру се разписа в заключителните секунди на първото полувреме и двата отбора се оттеглиха при равенство 1:1.

Челси започна ударно втората част и само две минути след подновяването на играта отново поведе. Този път точен беше Жоао Педро, който продължи отличното си представяне по време на подготовката.

Бразилецът окончателно реши срещата в 77-ата минута. След подаване на Мало Густо Жоао Педро реализира второто си попадение в двубоя и оформи крайното 3:1.

Нападателят се превърна в един от най-силно представящите се футболисти на Челси през предсезонния период. Двете попадения срещу Реал Сосиедад увеличиха сметката му на седем гола в летните контроли.

Така воденият от Шаби Алонсо Челси завърши подготовката си с победа и положителни сигнали в нападение преди началото на битката във Висшата лига.







