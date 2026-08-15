Димитър Митов остана резерва при равенството на новия му тим Санкт Паули

Българският национал Димитър Митов бе в групата, но не игра за новия си отбор Санкт Паули, който записа равенство 2:2 при визитата си на Холщайн Кил в среща от Втора Бундеслига.

Вратарят и съотборниците му можеха да спечелят, след като имаха аванс от два гола, които бяха дело на Мартийн Каарс и Таичи Хара. След почивката обаче те допуснаха изравняване.

Следващият шанс на Митов за дебют е в турнира за Купата на Германия, където Санкт Паули гостува на Рот-Вайс (Есен). Срещата ще бъде на 23 август (неделя) от 19:00 часа българско време.