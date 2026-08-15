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Монца продължава към третия кръг на турнира за Купата на Италия, Антов остана на скамейката

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Тимът на българина победи Авелино с 3:0 в мач от втория кръг.

Монца продължава към третия кръг на турнира за Купата на Италия, Антов остана на скамейката
Снимка: БТА
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Монца записа победа с 3:0 над Авелино в двубой от втория кръг на турнира за Купата на Италия и се класира за следващия етап от надпреварата. В групата бе българинът Валентин Антов, но той не записа минути, оставайки на резервната скамейка.

Срещата бе първа официална за сезона и за двата тима, както и дебют на треньорската скамейка за двамата им нови наставници — Иван Юрич при победителите и Алесандро Неста при гостите.

Португалският нападател Густаво Варела, който бе привлечен от Бенфика се разписа на два пъти. След почивката Омари Форсън оформи крайното 3:0.

В друга среща от турнира Фиорентина се наложи с 4:1 над Беневенто. Алберт Гудмундсон, Мойзе Кен, Лука Раниери и Шер Ндур се разписаха за състава от Флоренция.

#ФК Монца #Валентин Антов

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