Кристиан Ромеро се сбогува с Тотнъм: Днес си тръгвам като един от вас завинаги

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро се сбогува с клуба днес преди очаквания му трансфер в Атлетико Мадрид.

28-годишният аржентински защитник, който се присъедини към Тотнъм през 2021-а и стана капитан на лондончани миналата година, публикува изявление в социалната платформа Instagram, в което благодари на клуба и феновете след пет сезона в Северен Лондон.

„Тръгвам си със сърце, изпълнено със спомени и огромна гордост за всичко, което преживяхме и постигнахме заедно“, написа Ромеро.

Аржентинецът помогна на Тотнъм да спечели Лига Европа 2025 година, като това бе първи трофей на клуба от 2008-а насам. Кристиан Ромеро беше обявен за играч на сезона в турнира.

Тотнъм се е споразумял с Атлетико за трансфер на стойност около 40 милиона евро, включително допълнителни бонуси.