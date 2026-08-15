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Кристиан Ромеро се сбогува с Тотнъм: Днес си тръгвам като един от вас завинаги

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Снимка: БТА
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Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро се сбогува с клуба днес преди очаквания му трансфер в Атлетико Мадрид.

28-годишният аржентински защитник, който се присъедини към Тотнъм през 2021-а и стана капитан на лондончани миналата година, публикува изявление в социалната платформа Instagram, в което благодари на клуба и феновете след пет сезона в Северен Лондон.

„Тръгвам си със сърце, изпълнено със спомени и огромна гордост за всичко, което преживяхме и постигнахме заедно“, написа Ромеро.

Аржентинецът помогна на Тотнъм да спечели Лига Европа 2025 година, като това бе първи трофей на клуба от 2008-а насам. Кристиан Ромеро беше обявен за играч на сезона в турнира.

Тотнъм се е споразумял с Атлетико за трансфер на стойност около 40 милиона евро, включително допълнителни бонуси.

„Някога бях един от вас. Днес си тръгвам като един от вас завинаги“, добави Ромеро в публикацията си.

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#ФК Тотнъм #ФК Атлетико Мадрид #Кристиан Ромеро

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