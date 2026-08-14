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Българин ще бъде титуляр за Милан срещу Манчестър Юнайтед

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Страхотна възможност се открива пред 18-годишия Валери Владимиров.

Валери Владимиров
Снимка: БФС
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Българският защитник Валери Владимиров е в групата на Милан за утрешната контрола с Манчестър Юнайтед във Вроцлав, а проблемите в състава на „росонерите“ в защита увеличават сериозно шансовете на 18-годишния талант да започне срещата от първата минута. Това съобщава MilanNews.

Владимиров вече записа участия във всички контроли на Милан през лятото, но досега неизменно се появяваше след почивката. Българинът влезе като резерва при равенствата със Селтик (2:2) и Интер (1:1), както и при загубата от Челси (0:3).

Сега обаче ситуацията в отбраната на „росонерите“ е далеч по-сложна. Треньорът Рубен Аморим няма да може да разчита на Матео Габия заради контузия, докато Фикайо Томори и Давид Одогу не попадат в групата, тъй като клубът търси нови отбори за двамата. Така пред Владимиров се отваря възможност за първи път да получи място сред титулярите.

Извън състава заради травми са още Рафаел Леао, Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес. Майк Менян и Адриен Рабио пък все още не са подновили тренировки с отбора след по-дългата си почивка заради участието си на Световното първенство през 2026 г.

Аморим вече е дал ясен знак, че не разчита на Томори, Одогу, Юсуф Фофана и Кристофър Нкунку, които също са оставени извън групата за контролата.

Всичко това може да даде на Владимиров ценна възможност да започне мача срещу Манчестър Юнайтед и да покаже качествата си в далеч по-сериозна роля.

Контролата между Милан и Манчестър Юнайтед ще се играе в събота във Вроцлав и започва в 17:45 часа българско време.

#Валери Владимиров #ФК Манчестър Юнайтед #Милан

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