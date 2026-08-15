Трансферът е факт: Кристиан Ромеро официално е играч на Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид обяви привличането на централния бранител Кристиан Ромеро. Аржентинският защитник се превръща в четвъртото ново попълнение на тима през лятото, а на Тотнъм ще бъде платена трансферна сума от 40 милиона евро. В Испания медиите твърдят, че шефовете на Атлетико трябва за извадят 33 милиона евро и още 7 милиона под формата на бонуси.

Ромеро отправи емоционално сбогуване към феновете на лондончани в социалните мрежи. Той бе желан от Диего Симеоне още през миналото лято, но едва сега двете страни успяха да се разберат. Самият аржентинец е подписал договор за пет сезона до лятото на 2031 година.