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Шаби Алонсо вярва, че новото попълнение Морган Роджърс ще има мигновен ефект върху играта на Челси

bnt avatar logo от БНТ
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Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
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24-годишният Роджърс се превърна в най-скъпия британски футболист в историята, когато трансферът му от Астън Вила в Челси беше завършен през миналата седмица.

Шаби Алонсо
Снимка: БТА
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Мениджърът на английския футболен клуб Челси - Шаби Алонсо, вярва, че новото попълнение Морган Роджърс ще има мигновен ефект върху играта на тима и планира да го използва едновременно със звездата Коул Палмър.

24-годишният Роджърс се превърна в най-скъпия британски футболист в историята, когато трансферът му от Астън Вила в Челси беше завършен през миналата седмица. Сега той се отдава на почивка, след като помогна на националния отбор на Англия да вземе бронзовите медали на Световното първенство, докато лондончани започнаха предсезонната си подготовка в Сидни, Австралия.

"На тази позиция ни беше нужен важен играч и съм сигурен, че нямаше много по-добри опции от Морган Роджърс. Нужни са ни играчи, които могат да повлияят с моментален ефект и съм сигурен, че Морган няма да се нуждае от много време да се адаптира към клуба, системата и съотборниците си. Това беше идеята - да вземем топ играч, а той е точно такъв", заяви Шаби Алонсо, цитиран от BBC.

Испанският специалист настоя, че Роджърс ще бъде готов, въпреки че все още не е взел участие в тренировките на "сините", добавяйки, че според него той ще може да играе едновременно с Коул Палмър, който играе на идентична позиция.

"Имам план. Имам идея. Сигурен съм, че ще се свържат много добре на терена. Трябва да имаме избор. Ако постигнем баланс и тези специални играчи са в правилните позиции, ще бъдем много конкурентоспособни със и без топката", добави Алонсо.

Челси е близо и до привличането на 26-годишния централен защитник Максенс Лакроа от Кристъл Палас, който ще се превърне в най-възрастното попълнение на тима от 2022 година. По-рано през лятото лондончани си осигуриха подписите на нападателите Джовани Кенда от португалския Спортинг, Емануел Емегха от френския Страсбург, както и фланговия защитник Марко Палестра от италианския Аталанта, а скоро се очаква и халфа Валентин Барко да пристигне от Страсбург. С това "сините" ще имат близо 40 футболисти в състава си, а Алонсо призна, че ще се нуждаят от раздяла с някои от старите лица в отбора.

"Знаем, че сигурно ще трябва да има още движение на пазара. Трябва да бъдем гъвкави и да действаме бързо. Основното нещо е, че имаме ясна идея, ясен план, който сме изградили. Сигурно това ще се промени преди трансферният прозорец да затвори", каза испанецът.

Утре Челси ще играе приятелски мач срещу австралийския Уестърн Сидни Уондърърс, а през следващите дни предстоят двубои срещу Тотнъм, италианските Ювентус и Милан, както и малайзийския Джохор Дарул Такзим, като част от лятното азиатско турне на лондончани.

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#ФК Челси #Шаби Алонсо

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