Челси обяви привличането на английския национал Морган Роджърс

Отборът на Челси представи като ново попълнение английския национал Морган Роджърс.

Плеймейкърът преминава на "Стамфорд Бридж" от Астън Вила с трансфер на стойност 117 милиона лири.

23-годишният футболист сложи подписа си под договор за седем сезона.

"Развълнуван съм. За мен Челси е най-големият клуб в Лондон и клуб, който поддържам от дете. Развълнуван съм за проекта на новия мениджър и посоката, в която се движи клубът. По тази причина дойдох тук и нямам търпение да започна", каза Роджърс пред клубния сайт.

Интерес към вече бившия играч на Астън Вила имаше и от страна на Арсенал, но шампионите не успяха да се споразумеят с бирмингамския клуб относно трансферната сума.

През миналия сезон Роджърс спечели Лига Европа с Астън Вила, а преди дни взе бронзов медал от световното първенство с тима на Англия. В Челси той ще работи с мениджъра Чаби Алонсо