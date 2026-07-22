БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул....
Чете се за: 00:45 мин.
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на...
Чете се за: 00:20 мин.
Румен Радев: Категорично е изключено от българска...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Челси обяви привличането на английския национал Морган Роджърс

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

23-годишният футболист сложи подписа си под договор за седем сезона.

Челси обяви привличането на английския национал Морган Роджърс
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Челси представи като ново попълнение английския национал Морган Роджърс.

Плеймейкърът преминава на "Стамфорд Бридж" от Астън Вила с трансфер на стойност 117 милиона лири.

23-годишният футболист сложи подписа си под договор за седем сезона.

"Развълнуван съм. За мен Челси е най-големият клуб в Лондон и клуб, който поддържам от дете. Развълнуван съм за проекта на новия мениджър и посоката, в която се движи клубът. По тази причина дойдох тук и нямам търпение да започна", каза Роджърс пред клубния сайт.

Интерес към вече бившия играч на Астън Вила имаше и от страна на Арсенал, но шампионите не успяха да се споразумеят с бирмингамския клуб относно трансферната сума.

През миналия сезон Роджърс спечели Лига Европа с Астън Вила, а преди дни взе бронзов медал от световното първенство с тима на Англия. В Челси той ще работи с мениджъра Чаби Алонсо

#Морган Роджърс #ФК Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
1
Иран предупреди България заради разполагането на американски...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че насекомите не представляват опасност
3
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че насекомите...
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
4
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
5
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда за деескалация
6
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
4
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
5
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
6
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция

Още от: Европейски футбол

Финалът на Мондиал 2026 бележи рекорден зрителски интерес в САЩ
Финалът на Мондиал 2026 бележи рекорден зрителски интерес в САЩ
Доналд Тръмп искал Джани Инфантино за генерален секретар на ООН Доналд Тръмп искал Джани Инфантино за генерален секретар на ООН
Чете се за: 04:50 мин.
С какво ще запомним Мондиал 2026 С какво ще запомним Мондиал 2026
Чете се за: 09:55 мин.
Човекът зад световната титла: Луис Де Ла Фуенте и пътят към върха Човекът зад световната титла: Луис Де Ла Фуенте и пътят към върха
Чете се за: 02:40 мин.
Край на сагата с Николо Дзаниоло Край на сагата с Николо Дзаниоло
Чете се за: 01:47 мин.
Христо Стоичков за Кийгън: Ти беше един от моите идоли Христо Стоичков за Кийгън: Ти беше един от моите идоли
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на ДАНС
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на ДАНС
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток Румен Радев: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер" Борисов призова президента Йотова да свика КСНС преди да се гласува разполагане на самолети на САЩ на авиобаза "Безмер"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
НА ЖИВО: Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в пленарна зала НА ЖИВО: Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат на второ четене в пленарна зала
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът включи в заседанието си предложението за разполагането...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул. „Врабча“ 23,...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Авторът на клипа с младежи с райски газ в автомобил получил заплахи...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
След протести: Зеленски освободи Сирски като главнокомандващ...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ