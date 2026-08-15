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Борусия Дортмунд и Рома не се победиха в голово шоу на "Сигнал Идуна Парк“

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Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
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Дибала блесна за "вълците“, а Риерсон поведе завръщането на германския тим за крайното 2:2 в последната проверка преди новия сезон

Борусия Дортмунд и Рома не се победиха в голово шоу на "Сигнал Идуна Парк“
Снимка: AP Photo
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Борусия Дортмунд и Рома завършиха 2:2 в престижна приятелска среща на "Сигнал Идуна Парк“, която послужи като генерална репетиция за двата отбора преди началото на сезон 2026/2027.

Двубоят предложи изключително динамично начало, като и четирите попадения паднаха още в първите 28 минути. Рома стартира по-добре и само девет минути след първия съдийски сигнал вече имаше аванс от два гола.

Пауло Дибала откри резултата още в четвъртата минута. Аржентинецът продължи силното си представяне малко по-късно, когато асистира на Браян Кристанте, който в деветата минута удвои преднината на италианския тим.

Борусия обаче реагира почти незабавно. Само три минути след второто попадение на гостите Юлиан Риерсон върна домакините в мача и намали на 1:2.

Норвежкият национал имаше ключова роля и за изравнителното попадение. В 28-ата минута Риерсон намери Серу Гираси, а нападателят се възползва от подаването и реализира за 2:2.

След головата феерия през първия половин час резултатът повече не се промени и двата отбора приключиха проверката без победител.

За Борусия Дортмунд сега предстои първият сериозен тест за сезона. На 22 август тимът ще се изправи срещу шампиона Байерн Мюнхен в двубоя за Суперкупата на Германия.

Рома насочва вниманието си към старта на Серия А. "Вълците“ започват кампанията на 24 август, когато приемат Фиорентина в първия кръг на италианското първенство.



#Рома ФК #ФК Борусия Дортмунд

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