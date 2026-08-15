Официално: Феран Торес премина в ПСЖ

Барселона и Пари Сен Жермен постигнаха договорка за трансфера на Феран Торес, слагайки край на петгодишния престой на нападателя на „Камп Ноу“. От каталунския клуб благодариха на испанеца за отдадеността и приноса му през този период.

Торес пристигна в Барселона през декември 2021 г. от Манчестър Сити, а с екипа на „блаугранас“ спечели седем трофея – три титли на Испания, Купата на Краля и три Суперкупи на страната.

За Барселона нападателят записа 207 мача, в които реализира 65 гола и добави седем асистенции. Най-силният му сезон по отношение на головата продукция беше 2025/26, когато Торес отбеляза 16 попадения в Ла Лига. Същият брой голове му донесе и трофея „Зара“ за най-добър испански голмайстор в първенството, който той подели със съотборника си Ламин Ямал.

Следващото предизвикателство пред Торес ще бъде във Франция. Нападателят се присъедини към Пари Сен Жермен, където отново ще работи с Луис Енрике. Двамата вече се познават отлично от съвместната си работа в националния отбор на Испания.

Героят за Испания от Мондиал 2026 подписа договор с парижани до 2031 г. и ще носи фланелката с №9.