БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Официално: Феран Торес премина в ПСЖ

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Нападателят подписа с френския гранд за срок от 5 години.

Феран Торес
Снимка: www.psg.fr
Слушай новината

Барселона и Пари Сен Жермен постигнаха договорка за трансфера на Феран Торес, слагайки край на петгодишния престой на нападателя на „Камп Ноу“. От каталунския клуб благодариха на испанеца за отдадеността и приноса му през този период.

Торес пристигна в Барселона през декември 2021 г. от Манчестър Сити, а с екипа на „блаугранас“ спечели седем трофея – три титли на Испания, Купата на Краля и три Суперкупи на страната.

За Барселона нападателят записа 207 мача, в които реализира 65 гола и добави седем асистенции. Най-силният му сезон по отношение на головата продукция беше 2025/26, когато Торес отбеляза 16 попадения в Ла Лига. Същият брой голове му донесе и трофея „Зара“ за най-добър испански голмайстор в първенството, който той подели със съотборника си Ламин Ямал.

Следващото предизвикателство пред Торес ще бъде във Франция. Нападателят се присъедини към Пари Сен Жермен, където отново ще работи с Луис Енрике. Двамата вече се познават отлично от съвместната си работа в националния отбор на Испания.

Героят за Испания от Мондиал 2026 подписа договор с парижани до 2031 г. и ще носи фланелката с №9.

#ФК Барселона #Феран Торес #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
2
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се родиха 7 двойки близнаци
5
Бум на близнаци в "Майчин дом": За 7 дни през август се...
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
6
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир...

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
3
Гледайте финалите от европейското първенство по лека атлетика в...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...

Още от: Европейски футбол

ПСЖ привлече големия талант на Аякс Мика Годтс за сделка до 55 милиона евро
ПСЖ привлече големия талант на Аякс Мика Годтс за сделка до 55 милиона евро
Енцо Фернандес освиркан от феновете на Челси при победата над Реал Сосиедад Енцо Фернандес освиркан от феновете на Челси при победата над Реал Сосиедад
Чете се за: 03:57 мин.
Алавес стартира сезона с класика срещу Хетафе и оглави Ла Лига Алавес стартира сезона с класика срещу Хетафе и оглави Ла Лига
Чете се за: 03:37 мин.
Борусия Дортмунд и Рома не се победиха в голово шоу на "Сигнал Идуна Парк“ Борусия Дортмунд и Рома не се победиха в голово шоу на "Сигнал Идуна Парк“
Чете се за: 02:00 мин.
Челси завърши подготовката с победа, новият рекордьор блесна още при дебюта си Челси завърши подготовката с победа, новият рекордьор блесна още при дебюта си
Чете се за: 01:50 мин.
Юрген Клоп започна работа като селекционер на Германия Юрген Клоп започна работа като селекционер на Германия
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
Криминално
Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва Войната в Украйна: Ракетна атака срещу Киев и нападение с дронове срещу Москва
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Пожари продължават да бушуват на много места в Европа Пожари продължават да бушуват на много места в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Жега до 35° в понеделник, във вторник – бури и градушки Жега до 35° в понеделник, във вторник – бури и градушки
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще има ли „Еврогларус“ на „Евровизия 2027“?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Седем души са задържани за отвличане, побой и грабеж на 26-годишна...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Критично ниско ниво на Дунав: Спират фериботи, експерти предлагат...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Археологически ребуси край Скутаре. Разгадаха ли произхода на...
Чете се за: 12:37 мин.
Новини от миналото
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ