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Юрген Клоп започна работа като селекционер на Германия

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Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
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Германската футболна федерация обяви, че по-късно ще публикува и специално интервю с новия селекционер на Бундестима.

Юрген Клоп
Снимка: БТА
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Юрген Клоп официално започна работата си като селекционер на националния отбор на Германия. Специалистът пристигна днес в централата на Германската футболна федерация във Франкфурт, откъдето даде първите си сигнали за огромното си желание да започне новото предизвикателство.

„Вълнението и желанието ми не биха могли да бъдат по-големи“, заяви Клоп.

Германската футболна федерация и самият треньор показаха в социалните мрежи първите му моменти на новото работно място. Клоп паркира на специално определеното за него място, получи служебния си бадж и разгледа сградата на централата.

Особено впечатление му направи закритото футболно съоръжение в комплекса.

„Колко готино е това?“, коментира Клоп, след като го видя.

Германската футболна федерация обяви, че по-късно ще публикува и специално интервю с новия селекционер на Бундестима.

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#национален отбор на Германия по футбол #юрген клоп

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