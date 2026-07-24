Юрген Клоп: Идеята Германия да стане световен шампион след четири години е невероятна

Монументалният провал на Германия на световното първенство през 2026 г., завършил с ранно отпадане на 1/16-финалите от Парагвай, разтърси из основи плановете на Германската футболна федерация (DFB). Това доведе до уволнението на Юлиан Нагелсман, а ръководството на федерацията реагира светкавично, насочвайки се към голямата си цел – Юрген Клоп.

Бившият мениджър на Ливърпул и Борусия Дортмунд, който изпълняваше мисия в Ред Бул без официална треньорска позиция, беше опция №1 за DFB и в петък бе официално представен като новия селекционер на Бундестима.

„Възхитен съм. За мен е огромна чест да бъда тук. Много съм емоционален. Имах представа за мащаба на поста национален селекционер, но никога не съм си представял, че може да достигне такива размери. Подписването на този договор превръща днешния ден в наистина изключителен. Искам да благодаря на всички замесени и се радвам, че всичко най-накрая приключи. Ще имаме нужда от вас в това ново приключение. За нас ще бъде важно да започнем добре в медийно отношение занапред“, сподели германецът на пресконференция.

Както се вижда, Клоп бързо постави акцент върху медийната среда, призовавайки за добронамереност от страна на германската преса.

Специалистът не се поколеба да отправи и първото си предупреждение, визирайки отношението към предшествениците си Нагелсман и Тухел.

„Все пак съм тук. Но ако вече не ме искате, ще си тръгна. Ако не оставите семейството ми на мира, също ще си тръгна“, отсече той още в началото.

Веднага след това Клоп представи и своя план за действие.

„Искаме да проучим всички пътища. Основната ми мисия е да помогна на мъжкия национален отбор, а това е възможно само ако се извършва качествена работа в основата. Понякога имаме чувството, че трябва да правим като испанците в една област или като французите в друга, но ние искаме в бъдеще други нации да казват, че искат да следват примера на DFB. По време на Световното първенство изглеждаше, че нямаме добри играчи, но ние имаме много добри футболисти. Ситуацията не е толкова лоша, далеч не е“, допълни треньорът.

Новият селекционер дори обяви каква тактическа схема ще използва.

„Това, което научих от световното първенство, е, че защитата с четирима беше ефективна и това ще правим и ние. Ще играем и с крила, защото съм убеден в това. Целта ми с националния отбор е хората да се прибират у дома след мачовете с възклицанието „Уау!“, смята Клоп.

Ключовите тактически елементи в плана на Клоп включват - защита, съставена от четирима бранители, използване на класически крила в атака и създаване на атрактивен и вълнуващ стил на игра.

Клоп беше пределно ясен в анализа си на настоящата ситуация, като същевременно вдъхна надежда на германските привърженици.