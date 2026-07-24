БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:22 мин.
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи...
Чете се за: 00:42 мин.
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юрген Клоп: Идеята Германия да стане световен шампион след четири години е невероятна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Германия ще работи с мисълта да направи страната световен шампион през 2030 г.

Юрген Клоп: Идеята Германия да стане световен шампион след четири години е невероятна
Слушай новината

Монументалният провал на Германия на световното първенство през 2026 г., завършил с ранно отпадане на 1/16-финалите от Парагвай, разтърси из основи плановете на Германската футболна федерация (DFB). Това доведе до уволнението на Юлиан Нагелсман, а ръководството на федерацията реагира светкавично, насочвайки се към голямата си цел – Юрген Клоп.

Бившият мениджър на Ливърпул и Борусия Дортмунд, който изпълняваше мисия в Ред Бул без официална треньорска позиция, беше опция №1 за DFB и в петък бе официално представен като новия селекционер на Бундестима.

„Възхитен съм. За мен е огромна чест да бъда тук. Много съм емоционален. Имах представа за мащаба на поста национален селекционер, но никога не съм си представял, че може да достигне такива размери. Подписването на този договор превръща днешния ден в наистина изключителен. Искам да благодаря на всички замесени и се радвам, че всичко най-накрая приключи. Ще имаме нужда от вас в това ново приключение. За нас ще бъде важно да започнем добре в медийно отношение занапред“, сподели германецът на пресконференция.

Както се вижда, Клоп бързо постави акцент върху медийната среда, призовавайки за добронамереност от страна на германската преса.

Специалистът не се поколеба да отправи и първото си предупреждение, визирайки отношението към предшествениците си Нагелсман и Тухел.

„Все пак съм тук. Но ако вече не ме искате, ще си тръгна. Ако не оставите семейството ми на мира, също ще си тръгна“, отсече той още в началото.

Веднага след това Клоп представи и своя план за действие.

„Искаме да проучим всички пътища. Основната ми мисия е да помогна на мъжкия национален отбор, а това е възможно само ако се извършва качествена работа в основата. Понякога имаме чувството, че трябва да правим като испанците в една област или като французите в друга, но ние искаме в бъдеще други нации да казват, че искат да следват примера на DFB. По време на Световното първенство изглеждаше, че нямаме добри играчи, но ние имаме много добри футболисти. Ситуацията не е толкова лоша, далеч не е“, допълни треньорът.

Новият селекционер дори обяви каква тактическа схема ще използва.

„Това, което научих от световното първенство, е, че защитата с четирима беше ефективна и това ще правим и ние. Ще играем и с крила, защото съм убеден в това. Целта ми с националния отбор е хората да се прибират у дома след мачовете с възклицанието „Уау!“, смята Клоп.

Ключовите тактически елементи в плана на Клоп включват - защита, съставена от четирима бранители, използване на класически крила в атака и създаване на атрактивен и вълнуващ стил на игра.

Клоп беше пределно ясен в анализа си на настоящата ситуация, като същевременно вдъхна надежда на германските привърженици.

„Успехът се измерва с начина, по който отговаряш на очакванията. В Германия, когато се запитаме дали сме толкова добри, колкото Франция, отговорът е „не“. Истинският въпрос трябва да бъде: имаме ли играчи като Дембеле, Мбапе, Дуе или Баркола? Отговорът е „не“. Но въпреки това можем да ги победим. Няма смисъл да се сравняваме с Франция, Испания или Аржентина. Основното е да се съсредоточим върху себе си и върху нашия начин на игра. В момента не сме най-добрите в света, това е факт. Единадесет нации ни изпреварват в класирането, но трябва да си дадем средствата да ги победим благодарение на нашия стил на игра. Идеята Германия да стане световен шампион след четири години е невероятна. Трябва да играем по начин, който ни позволява да станем световни шампиони. Свръхмотивиран съм, давай“, завърши емоционално Клоп.

Свързани статии:

Юрген Клоп бе представен като новия старши треньор на Германия
Юрген Клоп бе представен като новия старши треньор на Германия
Неговият договор е до 2030 година
Чете се за: 03:35 мин.
# Юрген Клоп

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
2
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
3
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
4
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
5
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
6
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Футбол

Юрген Клоп бе представен като новия старши треньор на Германия
Юрген Клоп бе представен като новия старши треньор на Германия
Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3 Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Арда и Славия излизат един срещу друг за дебютна победа през сезона Арда и Славия излизат един срещу друг за дебютна победа през сезона
Чете се за: 01:12 мин.
Аржентинският селекционер Нестор Лоренсо ще продължи да води националния отбор на Колумбия Аржентинският селекционер Нестор Лоренсо ще продължи да води националния отбор на Колумбия
Чете се за: 00:40 мин.
Александър Александров: За да продължиме трябва да вкарваме голове Александър Александров: За да продължиме трябва да вкарваме голове
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Почина дългогодишният общински съветник и бивш...
Чете се за: 02:12 мин.
Общество
ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ