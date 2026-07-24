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Юрген Клоп бе представен като новия старши треньор на Германия

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Спорт
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Неговият договор е до 2030 година

Юрген Клоп
Снимка: БТА
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Юрген Клоп официално беше представен като старши треньор на националния отбор на Германия по футбол, след като подписа договор до лятото на 2030 година.

Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул наследи Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на Бундестима на осминафиналите на световното първенство срещу Парагвай през юни.

Клоп, който досега беше глобален ръководител на футбола в спортното подразделение на производителя на напитки "Ред Бул", ще води Маншафта в Лигата на нациите тази есен, в квалификациите за Евро 2028 в пресявките за Мондиал 2030. Договорът му влиза в сила от1 5 август.

"Голяма чест е да съм тук. Имах представа колко голяма е тази работа, но когато си въвлечен, усещаш отговорността още повече. Това е много специален ден за мен", заяви Клоп.

Първият мач на специалиста ще бъде срещу Нидерландия в Амстердам на 24 септември в първата среща на Германия от Лигата на нациите.

Президентът на Георгамнския футболен съюз (ГФС) Бернд Нойендорф обясни, че преговорите са преминали през някои „сложни въпроси“.

„Той беше нашият предпочитан кандидат от самото начало“, добави Нойендорф.

59-годишният Клоп спечели две титли в Бундеслигата с Борусия Дортмунд през 2011 и 2012 година, преди да вдигне трофея от Шампионската лига с Ливърпул през 2019 година и титлата във Висшата лига година по-късно.

Той напусна "Анфийлд" през май 2024 година, за да си вземе почивка от треньорството, но по време на преговорите си с ГФС е заявил, че батериите му вече са "презаредени".

Дискусиите са били основно върху различните рекламни договори на треньора и дали те ще се впишат в политиката на футболната централа. Решения са намерени след седмици на преговори, които са леко затруднени от това, че Клоп беше в САЩ за световното първенство като анализатор на MagentaTV.

ГФС ще заплати неустойка от 1 милион евро на фондацията на "Ред Бул", след като от компанията се съгласиха да освободят Клоп от позицията, в която той имаше надзор над отборите на "Ред Бул" по света, включително РБ Лайпциг и Ню Йорк Ред Булс.

Юрген Клоп е 13-ият селекционер на мъжкия национален отбор на Германия по футбол. Бундестимът не е печелил елиминационен мач на световно първенство от триумфа с титлата на Мондиал 2014.

Дългогодишните помощници на Клоп - Петер Кравиц и Пепейн Линдерс, както и бившият му възпитаник от Борусия Дортмунд - Свен Бендер, също бяха одобрени от ГФС за помощник-треньори.

Световният шампион с Германия от 2014 Пер Мертезакер, който осем години ръководеше академията на Арсенал, пък ще стане спортен директор на централата от януари.

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# Юрген Клоп

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