Жълт код за значителни валежи в отделни райони на страната

В следобедните часове отново на много места ще има валежи. Временно интензивни, значителни по количество и придружени от гръмотевични бури ще бъдат в областите Шумен, Разград и Търговище, в югозападната половина от страната, както и в районите около Централна Стара планина. Вятърът ще е умерен от запад-северозапад, в Източна България – от север-североизток. Температурите още ще се понижат и максималните ще бъдат от 19° в западните райони до 28° в източните, в София – около 19°, на морския бряг – между 24° и 27°.

През нощта валежите ще продължат, главно на в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Утре сутринта все още на отделни места ще превалява, но през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Изолирани превалявания ще има следобед главно в източните и планинските райони. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 30°, в София – около 24°.

По Черноморието също ще има превалявания, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3 – 4 бала, с височина на вълните около 1 метър.

В планините след обяд ще има валежи, в отделни райони с гръмотевици. Вятърът ще е умерен с посока от север.

В неделя вятърът ще отслабне, ще бъде слънчево, а температурите ще се повишат. В понеделник затоплянето ще продължи, но след обяд на места ще превали и прегърми. Във вторник ще има и слънчеви часове, но и валежи, по-значителни и на повече места в Южна и Източна България. В сряда ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 30° и 35°.