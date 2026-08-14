И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино

Нова Зеландия стана поредната страна във футбола, която оттегли подкрепата си за настоящия президент на Световната централа (ФИФА) Джани Инфантино. Това става след плановете на швейцареца да продаде част от правата на турнирите под егидата на ФИФА и основно световните първенства на частни инвеститори.

"Футболната федерация на Нова Зеландия (NZF) съобщава, че оттегля подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за президентските избори на конгреса през 2027", се казва в позиция на организацията. От новозеландската федерация поискаха също независимо разследване на стъпките, които са били предприети, за да се развие този проект на ФИФА.