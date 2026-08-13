Лионел Меси се завърна след кончината на баща си, но Интер Маями претърпя поражение

Лионел Меси изигра първия си мач след кончината на своя баща. Легендата взе участие в двубоя от третия кръг на груповата фаза на Купа на Лигите срещу мексиканския Леон, завършил със загуба 2:3.

39-годишният аржентинец се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия. Той пътува 14 часа от родината си до Маями, но това не му попречи да се раздаде за отбора си.

Меси започна срещата на резервната скамейка, но влезе на терена веднага след почивката. За 45 минути на терена той отправи 3 удара към вратата, направи 24 подавания с 80% точност, изпълни 5 ъглови удара и даде 4 ключови паса.

Интер Маями не успя да се класира за плейофите на Купата на лигите за първи път в историята си. През миналия сезон тимът достигна до финала на надпреварата.

Отборът на Гийермо Ойос поведе в 42-рата минута с гол на Даниъл Пинтър, а пропусна и няколко чисти положения пред противниковата врата.

Даниел Арсила изравни в 50-ата минута, но много скоро Яник Брайт възстанови аванса на "чаплите". за 2:2 точен беше Хуан Пабло Домингес Чонтеко в 61-вата минута, а в 83-тата Арсила се разписа за втори път и изхвърли от турнира Меси и компания