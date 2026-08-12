Кристиано Роналдо изрази съболезнованията си към Лионел Меси след кончината на бащата на аржентинската футболна звезда.

Нападателят на Ал-Насър отправи кратко, но лично послание към своя дългогодишен съперник в социалните мрежи. Роналдо коментира публикацията на Меси с думите: „Прегръдки за теб и твоите близки в тези трудни моменти, Лео. Много сили за теб“.

Бащата на Меси е починал на 8 август на 68-годишна възраст. Той е имал продължителни здравословни проблеми, но конкретната причина за смъртта не е публично уточнена.

Двамата футболисти са сред най-големите съперници в историята на съвременния футбол, но през годините неведнъж са демонстрирали взаимно уважение.