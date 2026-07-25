БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юрген Клоп привлече дългогодишния си съветник в щаба на Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Марк Косике ще отговаря за стратегията, развитието и иновациите в екипа на новия селекционер, след като се раздели с агентската си дейност

Юрген Клоп привлече дългогодишния си съветник в щаба на Германия
Слушай новината

Новият селекционер на националния отбор на Германия Юрген Клоп ще работи рамо до рамо с дългогодишния си съветник Марк Косике, който официално се присъединява към щаба на Бундестима. 55-годишният специалист ще заеме новосъздадената позиция „помощник-треньор по стратегия, развитие и иновации“.

По време на официалното представяне на Клоп във Франкфурт президентът на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф обясни, че привличането на Косике е било неизбежна част от споразумението с новия национален селекционер.

"Бързо стана ясно, че Юрген и Марк са толкова тясно свързани, че могат да бъдат привлечени само като пакет“, заяви Нойендорф.

Косике няма да бъде служител на Германския футболен съюз, но ще има пълен достъп до всички структури на федерацията. Сред основните му задачи ще бъдат организацията, административната дейност, комуникацията и взаимодействието със спонсорите, като ще изпълнява ролята на ключова връзка между треньорския щаб и ръководството на съюза.

Самият Клоп подчерта, че промяната в националния отбор не се изчерпва единствено с назначаването на нов селекционер.

"Не е достатъчно само да дойде нов старши треньор. Трябва да променим много неща и за това са необходими хора, които да работят по тези процеси. Искаме да обърнем всеки камък“, заяви германският специалист.

Клоп разкри още, че Косике окончателно се отказва от агентската си дейност.

"Марк вече не е агент“, каза новият селекционер, като уточни, че неговият близък съратник ще се концентрира изцяло върху работата си в националния отбор.

Двамата се познават от 2005 година, когато Косике работи в маркетинговия отдел на Nike. Оттогава между тях се изгражда дългогодишно професионално партньорство и приятелство, което сега ще продължи и в германския национален тим.

Свързани статии:

Юрген Клоп: Идеята Германия да стане световен шампион след четири години е невероятна
Юрген Клоп: Идеята Германия да стане световен шампион след четири години е невероятна
Селекционерът на Германия ще работи с мисълта да направи страната...
Чете се за: 04:47 мин.
Юрген Клоп бе представен като новия старши треньор на Германия
Юрген Клоп бе представен като новия старши треньор на Германия
Неговият договор е до 2030 година
Чете се за: 03:35 мин.
#Марк Косике #национален отбор на Германия по футбол # Юрген Клоп

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
2
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка
4
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е...
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
5
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница
6
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
5
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Световен футбол

Италия удари на камък и с Тиаго Мота
Италия удари на камък и с Тиаго Мота
Кан-ин Лий се завръща в Испания Кан-ин Лий се завръща в Испания
Чете се за: 01:22 мин.
Луис де ла Фуенте: Поведението на Аржентина на финала бе "недопустимо" Луис де ла Фуенте: Поведението на Аржентина на финала бе "недопустимо"
Чете се за: 01:57 мин.
Димитър Митков продължава кариерата си в индонезийския Мадура Юнайтед Димитър Митков продължава кариерата си в индонезийския Мадура Юнайтед
Чете се за: 01:02 мин.
Вратарят на Кабо Верде Возиня подписва с чилийския Коло Коло Вратарят на Кабо Верде Возиня подписва с чилийския Коло Коло
Чете се за: 01:30 мин.
Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3 Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона,...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ