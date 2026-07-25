Юрген Клоп привлече дългогодишния си съветник в щаба на Германия

Новият селекционер на националния отбор на Германия Юрген Клоп ще работи рамо до рамо с дългогодишния си съветник Марк Косике, който официално се присъединява към щаба на Бундестима. 55-годишният специалист ще заеме новосъздадената позиция „помощник-треньор по стратегия, развитие и иновации“.

По време на официалното представяне на Клоп във Франкфурт президентът на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф обясни, че привличането на Косике е било неизбежна част от споразумението с новия национален селекционер.

"Бързо стана ясно, че Юрген и Марк са толкова тясно свързани, че могат да бъдат привлечени само като пакет“, заяви Нойендорф.

Косике няма да бъде служител на Германския футболен съюз, но ще има пълен достъп до всички структури на федерацията. Сред основните му задачи ще бъдат организацията, административната дейност, комуникацията и взаимодействието със спонсорите, като ще изпълнява ролята на ключова връзка между треньорския щаб и ръководството на съюза.

Самият Клоп подчерта, че промяната в националния отбор не се изчерпва единствено с назначаването на нов селекционер.

"Не е достатъчно само да дойде нов старши треньор. Трябва да променим много неща и за това са необходими хора, които да работят по тези процеси. Искаме да обърнем всеки камък“, заяви германският специалист.

Клоп разкри още, че Косике окончателно се отказва от агентската си дейност.

"Марк вече не е агент“, каза новият селекционер, като уточни, че неговият близък съратник ще се концентрира изцяло върху работата си в националния отбор.

Двамата се познават от 2005 година, когато Косике работи в маркетинговия отдел на Nike. Оттогава между тях се изгражда дългогодишно професионално партньорство и приятелство, което сега ще продължи и в германския национален тим.