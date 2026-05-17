Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Челси официално назначи Шаби Алонсо за нов мениджър

Испанецът поема лондончани от 1 юли с четиригодишен договор след успехите си с Байер Леверкузен и незадоволителен престой в Реал Мадрид

Английският гранд Челси официално обяви назначението на Шаби Алонсо за мениджър на мъжкия отбор. Испанският специалист ще встъпи в длъжност от 1 юли 2026 година, след като подписа четиригодишен договор със "сините“ от Лондон.

От клуба подчертаха, че изборът им е продиктуван от впечатляващите качества на Алонсо както като треньор, така и като лидер.

"Назначението му отразява вярата на клуба в неговия широк набор от умения, треньорско качество, игрови модел, лидерски качества, характер и почтеност“, се казва в официалната позиция на Челси.

Испанецът пристига на "Стамфорд Бридж“ след успешен период начело на Байер Леверкузен, който изведе до историческа първа титла в Бундеслигата, и то без загуба през сезон 2023/24. След това той натрупа и допълнителен опит като старши треньор на Реал Мадрид.

Самият Алонсо не скри амбициите си при представянето.

"Челси е един от най-големите клубове в световния футбол и за мен е огромна чест да стана мениджър на този велик клуб. Имаме обща визия - да изградим отбор, който да се състезава на най-високо ниво и да се бори за трофеи. В отбора има голям талант и огромен потенциал. Сега фокусът е върху упоритата работа, изграждането на правилната култура и печеленето на трофеи.“, заяви той

От ръководството на Челси изразиха увереност, че с Алонсо клубът навлиза в нов етап от развитието си, с ясна цел – завръщане към успехите и утвърждаване сред водещите отбори в Европа.

#Висша лига 2025/26 #ФК Челси #Шаби Алонсо

