Челси официално назначи Шаби Алонсо за нов мениджър

Английският гранд Челси официално обяви назначението на Шаби Алонсо за мениджър на мъжкия отбор. Испанският специалист ще встъпи в длъжност от 1 юли 2026 година, след като подписа четиригодишен договор със "сините“ от Лондон.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

От клуба подчертаха, че изборът им е продиктуван от впечатляващите качества на Алонсо както като треньор, така и като лидер.

"Назначението му отразява вярата на клуба в неговия широк набор от умения, треньорско качество, игрови модел, лидерски качества, характер и почтеност“, се казва в официалната позиция на Челси.

Испанецът пристига на "Стамфорд Бридж“ след успешен период начело на Байер Леверкузен, който изведе до историческа първа титла в Бундеслигата, и то без загуба през сезон 2023/24. След това той натрупа и допълнителен опит като старши треньор на Реал Мадрид.

Самият Алонсо не скри амбициите си при представянето.

"Челси е един от най-големите клубове в световния футбол и за мен е огромна чест да стана мениджър на този велик клуб. Имаме обща визия - да изградим отбор, който да се състезава на най-високо ниво и да се бори за трофеи. В отбора има голям талант и огромен потенциал. Сега фокусът е върху упоритата работа, изграждането на правилната култура и печеленето на трофеи.“, заяви той

От ръководството на Челси изразиха увереност, че с Алонсо клубът навлиза в нов етап от развитието си, с ясна цел – завръщане към успехите и утвърждаване сред водещите отбори в Европа.