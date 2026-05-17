Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Моуриньо ще отговори на Реал в близката седмица

Португалецът вече има успешен период начело на „кралския клуб“, където спечели титлата в Ла Лига и Купата на краля по време на престоя си между 2010 и 2013 година.

Жозе Моуриньо намекна, че е възможно отново да поеме Реал Мадрид, като призна, че между неговия агент и испанския гранд има комуникация. Португалският специалист обаче подчерта, че към момента не е получил официално предложение и не възнамерява да прибързва с решението си.

63-годишният наставник направи силен сезон начело на Бенфика, като тимът завърши кампанията в португалското първенство без поражение и финишира на третото място. Според информации в испанските и португалските медии Моуриньо е сред основните варианти за наследник на Алваро Арбелоа в Мадрид.

Португалецът вече има успешен период начело на „кралския клуб", където спечели титлата в Ла Лига и Купата на краля по време на престоя си между 2010 и 2013 година.

В момента Моуриньо има договор с Бенфика до лятото на 2027 година, а от клуба вече са му предложили нов контракт.

„Бъдещето ми трябва да се реши през тази седмица“, заяви Моуриньо, цитиран от Reuters.

„Имам предложение от Бенфика. Нямам официална оферта от Реал Мадрид. Не мога обаче да кажа, че няма никакъв контакт. Има разговори, но не директно с мен. Нужно ми е време и спокойствие, за да взема правилното решение, а тази седмица ще бъде много важна“, коментира още португалският специалист.

В богатата си треньорска кариера Жозе Моуриньо е водил още Челси, Интер, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, а два пъти е печелил и Шампионска лига.

#ФК Реал Мадрид # Жозе Моуриньо

