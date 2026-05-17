Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Гуардиола: Нямаме време да празнуваме

Мениджърът на Манчестър Сити призна, че в отбора няма място за отпускане след спечеления финал за ФА Къп.

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола призна, че в отбора няма място за отпускане след спечеления финал за ФА Къп срещу Челси. „Гражданите“ триумфираха с 1:0 на „Уембли“ след късен победен гол на Антоан Семеньо и добавиха втори трофей към колекцията си за последните два месеца след успеха в Купата на лигата през март.

Въпреки това Гуардиола подчерта, че тимът трябва да остане напълно концентриран, тъй като битката за титлата във Висша лига продължава. Следващият мач на Сити е гостуване на Борнемут, в което шампионите се нуждаят от задължителна победа, за да останат близо до лидера Арсенал.

„Прибираме се у дома – без дори една бира“, коментира Гуардиола след двубоя.

„След срещата с Астън Вила ще празнуваме заедно с женския отбор по време на парада в Манчестър, но в момента просто нямаме време. Челси разполагаше със седем дни подготовка за финала, а ние само с три. Освен това пътуването ни беше кошмарно – прекарахме близо шест часа от Манчестър до Лондон. Влаковете в тази страна са сериозен проблем“, добави испанецът.

Гуардиола отдели специално внимание и на победното попадение на Семеньо.

„Това беше фантастичен гол. Той демонстрира отлична техника и усет към ситуацията. Правил го е и преди, включително срещу Борнемут. След зимата влиянието му върху отбора, както и това на Марк Гехи, е изключително важно. Обикновено Семеньо търси с центриране Ерлинг Холанд, но този път ролите се размениха и атаката завърши по отличен начин“, каза още наставникът на Сити.

Самият Антоан Семеньо също не скри радостта си след победата.

„Правил съм подобни изпълнения на тренировки и днес се получи перфектно. Всичко се случи много бързо – топката попадна при мен и трябваше мигновено да реагирам. Получи се страхотен завършек. Никога досега не съм се борил за такъв трофей, така че всичко това е ново за мен. Надявам се да завършим сезона по най-добрия начин“, заяви футболистът пред BBC.

Манчестър Сити спечели ФА Къп с минимален успех над Челси
