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Юрген Клоп може да се окаже козът на Енрике Рикелме в битката за Реал Мадрид

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Спорт
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Кандидатът за президент на „кралския клуб“ обяви, че при изборна победа ще възложи на Раул Гонсалес задачата да убеди германския специалист да поеме отбора

Юрген Клоп може да се окаже козът на Енрике Рикелме в битката за Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
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Юрген Клоп е голямата цел на кандидата за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме. В официално изявление той разкри, че при успех на предстоящите избори ще направи опит да привлече германския специалист начело на „белите“.

Според Рикелме спортният проект на неговия екип е изграден около Раул Гонсалес, който е предвиден за спортен директор. Именно клубната легенда ще поеме водеща роля в преговорите с Клоп, ако кандидатурата спечели доверието на членовете на клуба.

От щаба на Рикелме признават, че към момента няма постигнато споразумение с германеца. Въпреки това проведените разговори са оставили впечатление, че бившият мениджър на Борусия Дортмунд и Ливърпул би могъл да обмисли подобно предизвикателство.

"Клоп е един от най-добрите треньори на нашето време. Той не само печели трофеи, но изгражда идентичност, характер и победна култура“, се казва в част от официалната позиция на Рикелме.

Кандидатът за президент подчертава, че германският специалист е предпочетеният избор на Раул Гонсалес и на останалите фигури в спортния проект, сред които са Фернандо Йеро, Икер Касияс и Висенте дел Боске.

В изявлението се припомня, че Клоп вече е отказал редица предложения след раздялата си с Ливърпул и нееднократно е заявявал, че няма намерение скоро да се завръща към треньорската професия. Въпреки това от екипа на Рикелме са убедени, че възможността да води Реал Мадрид е различна от всяко друго предложение във футбола.

Ако спечели изборите, Рикелме обяви, че още на 8 юни Раул ще се свърже лично с Клоп, за да му представи визията за бъдещето на клуба и да го покани да застане начело на новия проект на мадридчани.

#Енрике Рикелме #Реал Мадрид ФК

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