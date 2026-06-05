Юрген Клоп може да се окаже козът на Енрике Рикелме в битката за Реал Мадрид

Юрген Клоп е голямата цел на кандидата за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме. В официално изявление той разкри, че при успех на предстоящите избори ще направи опит да привлече германския специалист начело на „белите“.

Според Рикелме спортният проект на неговия екип е изграден около Раул Гонсалес, който е предвиден за спортен директор. Именно клубната легенда ще поеме водеща роля в преговорите с Клоп, ако кандидатурата спечели доверието на членовете на клуба.

От щаба на Рикелме признават, че към момента няма постигнато споразумение с германеца. Въпреки това проведените разговори са оставили впечатление, че бившият мениджър на Борусия Дортмунд и Ливърпул би могъл да обмисли подобно предизвикателство.

"Клоп е един от най-добрите треньори на нашето време. Той не само печели трофеи, но изгражда идентичност, характер и победна култура“, се казва в част от официалната позиция на Рикелме.

Кандидатът за президент подчертава, че германският специалист е предпочетеният избор на Раул Гонсалес и на останалите фигури в спортния проект, сред които са Фернандо Йеро, Икер Касияс и Висенте дел Боске.

В изявлението се припомня, че Клоп вече е отказал редица предложения след раздялата си с Ливърпул и нееднократно е заявявал, че няма намерение скоро да се завръща към треньорската професия. Въпреки това от екипа на Рикелме са убедени, че възможността да води Реал Мадрид е различна от всяко друго предложение във футбола.

Ако спечели изборите, Рикелме обяви, че още на 8 юни Раул ще се свърже лично с Клоп, за да му представи визията за бъдещето на клуба и да го покани да застане начело на новия проект на мадридчани.