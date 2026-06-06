Меси отново тренира с Аржентина преди старта на Мондиала

Добри новини за Аржентина преди началото на световното първенство. Капитанът на тима Лионел Меси вече се подготвя наравно със своите съотборници, след като е преодолял физическите проблеми, които го притесняваха през последните дни.

Селекционерът Лионел Скалони потвърди на пресконференция преди контролата срещу Хондурас, че звездата на Интер Маями е възстановена и отново е част от пълноценните тренировки на националния отбор.

38-годишният Меси получи мускулно разтежение по време на двубоя на клубния си тим срещу Филаделфия Юниън в края на май, което породи опасения относно състоянието му непосредствено преди Мондиал 2026.

„Лео се чувства добре и вече тренира с останалите играчи. Не се подготвя индивидуално, а участва в заниманията на отбора“, заяви Скалони.

Наставникът на световните шампиони разкри още, че Меси напредва с възстановяването си и е възможно да запише игрови минути в някоя от двете предстоящи проверки.

„С всеки изминал ден състоянието му се подобрява. Надяваме се да го видим в игра срещу Хондурас или срещу Исландия. Това ни носи спокойствие“, допълни аржентинският селекционер.

Предстоящото световно първенство ще бъде шесто в кариерата на Меси. Аржентина стартира участието си на турнира на 17 юни с двубой срещу Алжир, а останалите съперници на „гаучосите“ в груповата фаза са Австрия и Йордания.