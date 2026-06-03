Лионел Меси тренира самостоятелно, но сигналите са добри

Звездата на Аржентина Лионел Меси тренира самостоятелно, докато неговите съотборници от националния отбор проведоха първата си тренировка в САЩ преди началото на Мондиал 2026.

От седмица 38-годишният нападател се бори с мускулна травма на лявото бедро, но се очаква да бъде готов за първия мач на тима срещу Алжир на 16 юни в Канзас Сити.

Меси се присъедини към Аржентина в тренировъчната база в Канзас Сити и правеше „специфични упражнения“ в понеделник заедно с няколко съотборници, които също имат леки здравословни проблеми.

„Играчите, които страдат от мускулни травми и други контузии, продължават да работят с физиотерапевтите върху специфични упражнения на терена и постигат добър напредък“, съобщиха от Аржентинската футболна асоциация.

Световният шампион, който заема трето място в световната ранглиста на ФИФА, ще изиграе последния си контрола срещу Исландия на 9 юни в Обърн, Алабама.