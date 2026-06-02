Статуята на Лионел Меси в Калкута беше демонтирана заради опасения за безопасността

Статуя на Лионел Меси беше демонтирана в индийския град Калкута само няколко месеца след официалното ѝ откриване, съобщават местните медии.

Монументът, който изобразява аржентинската футболна легенда с трофея от световното първенство, беше издигнат по време на посещението на Меси в Индия през декември миналата година. Впоследствие обаче местните власти са получили редица сигнали, свързани с безопасността на съоръжението.

Причината за демонтажа са опасения, че 21-метровата конструкция не е достатъчно устойчива при силни ветрове и може да представлява риск за жителите и посетителите в района.

Лионел Меси остава една от най-популярните спортни личности в Индия, където аржентинският национален отбор и неговият капитан се радват на огромна фенска подкрепа.

38-годишният футболист играе за Интер Маями от 2023 година. В кариерата си той спечели осем пъти „Златната топка“, четири трофея от Шампионската лига с Барселона, както и световната титла с Аржентина през 2022 година. Сред отличията му са още олимпийско злато от Пекин 2008 и две титли от Копа Америка.