Андрес Иниеста: Усещам, че това е правилното място за начало на новата ми глава

Андрес Иниеста: Усещам, че това е правилното място за начало на новата ми глава
Легендата на испанския футбол Андрес Иниеста официално направи следващата крачка в кариерата си, след като беше назначен за старши треньор на втородивизионния Гълф Юнайтед от Обединените арабски емирства.

Клубът потвърди новината, след като бившият халф на Барселона и националния отбор на Испания получи своя треньорски лиценз. Така световният шампион от 2010 година започва ново предизвикателство край тъчлинията по-малко от две години след края на състезателната си кариера.

"Усещам, че присъединяването ми към Гълф Юнайтед е правилното място за начало на тази нова глава“, заяви Иниеста след назначението си.

Испанецът подчерта, че гледа на новата си роля като възможност да предаде натрупания опит на следващото поколение футболисти.

"Футболът ми даде всичко и сега искам да му дам нещо в замяна чрез треньорска работа, учене и ежедневна работа с млади играчи, които имат глада и таланта да стигнат далеч“, добави 42-годишният специалист.

