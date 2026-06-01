Първи треньорски пост за Андрес Иниеста

Испанската футболна легенда Андрес Иниеста направи следващата стъпка в кариерата си, след като пое първия отбор на Гълф Юнайтед от Обединените арабски емирства. За бившия халф това ще бъде дебют като старши треньор на професионален клуб. От ръководството не разкриха подробности около срока и условията на договора.

42-годишният Иниеста е едно от най-емблематичните имена в историята на испанския футбол. Той израства в академията на Барселона и между 2002 и 2018 година се утвърждава като ключова фигура в първия тим. По време на престоя си при каталунците печели девет шампионски титли на Испания и три трофея от Шампионската лига.

След раздялата с Барселона халфът продължи кариерата си във Висел Кобе, а впоследствие игра и за Емирейтс клъб в Обединените арабски емирства.

Новото предизвикателство пред испанеца е начело на Гълф Юнайтед, който се състезава във второто ниво на футбола в Обединените арабски емирства.