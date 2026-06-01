"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
Чете се за: 03:15 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред тях и намаляване на партийната субсидия

Всички мерки, които предлагаме, са съгласувани с Министерство на финансите, заяви депутатът от "Прогресивна България"

Има спешна нужда от финансиране, за да не пострадат общини, бизнес и да не загубим средства, заяви Константин Проданов, депутат от "Прогресивна България" и председател на временната комисия по бюджет и финанси, на брифинг в Народното събрание.

"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, които целят икономия на средства от държавния бюджет.

Константин Проданов, "Прогресивна България": "Всички мерки, които предлагаме, са съгласувани с Министерството на финансите. Предлагаме ги ние, защото времето ни притиска, ако влизат през Министерството на финансите, времето е по-дълго. За всяка мярка има оценен фискален ефект. Идеята е, че капка по капка ще стане вир и ще се получи някаква смислена икономия."

Проданов заяви, че първа мярка е намаляването на партийната субсидия за глас.

Константин Проданов, "Прогресивна България": "Редукция на партийната субсидия – в момента тя е 4,09 евро на глас. Предлагаме да се намали на 3 евро на глас. Целта е, наред с фискалната икономия, да дадем пример. Ние, като най-голяма парламентарна група, ще бъдем и най-потърпевши.“

Като втора стъпка Проданов обяви изтеглянето на нов държавен дълг.

Константин Проданов, "Прогресивна България": "Второто е промяна в тавана на държавния дълг. Към настоящия момент държавата може да поема дълг само за да рефинансира стари задължения. В рамките на тази година това вече е направено. Промяната, която ние предлагаме, е да се въведе възможност на Министерския съвет и министъра на финансите да прибегнат до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 млрд. евро, като тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране по проектите по Плана за възстановяване. Има спешна нужда от финансиране, за да не пострадат общини, бизнес и да не загубим средства.“

От "Прогресивна България" са преразгледали ковид добавките на пенсионерите. Те няма да отпаднат, но няма да бъдат осъвременявани, както и прилагани за новотпуснатите пенсии.

Константин Проданов, "Прогресивна България": "Трето – ковид добавки към пенсиите. В разгара на ковид кризата бяха гласувани 60 лв. – по своето същество временна мярка. Тя беше социална и да бъде включена като част от пенсията не беше правилният подход. Няма как да бъде отнемана тази сума, но в същото време този тип плащания нарушават осигурителния принцип. Ковид добавката за сегашните пенсионери се запазва, няма да бъде променяна, но от 1 юни тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило. Също така за новоотпуснатите пенсии ковид добавка няма да бъде включвана."



