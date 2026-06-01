Председателят на НС представи приоритетите на парламента пред посланици от ЕС

У нас
Приемането на законодателни промени, свързани с поетите ангажименти от България по Плана за възстановяване и устойчивост и транспониране на директивите на ЕС в българските закони, както и създаването на предвидими условия за работа на малкия и средния бизнес ще бъдат трите основни приоритета в работата на 52-рото Народно събрание. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на среща с представители на дипломатически мисии на държави - членки на ЕС.

Председателят на парламента покани дипломатите на среща, на която им представи приоритетите в работата на парламента.

Михаела Доцова отбеляза, че последните парламентарни избори са показали, че българското общество има нужда от стабилно, прозрачно сигурно и ясно управление. Изборният резултат, какъвто в България не е имало в последните 30 години, ни даде възможност Народното събрание да бъде конституирано за един ден и да започне своята работа, подчерта тя. Основната ни цел е връщане на държавността, спазване на принципите на правовата държава и на парламентарната република, добави Михаела Доцова.

Политическата нестабилност в последните 5 години не даде възможност да бъдат приети всички необходими законодателни промени във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, уточни Михаела Доцова. Тя подчерта, че реализирането на този механизъм на ЕС е свързан не само с инвестициите, но и с провеждането на реформи. Народното събрание вече прие на второ четене новия закон за противодействие на корупцията, работи се и по други законопроекти, свързани с изпълнение на поети от страната ангажименти, заяви председателят на Народното събрание. Михаела Доцова заяви, че парламентът ще направи всичко възможно да спази крайния срок – 31 август 2026 г.

Като стратегическа цел на Народното събрание Михаела Доцова открои създаването на предвидими условия за работа на малкия и среден бизнес. Това означава намаляване на административната тежест, осигуряване на електронното и дигитално управление на всички административни услуги, създаване на предпоставки за нови икономически инициативи и предвидимост и стабилност на законодателството, подчерта тя.

Третият приоритет на законодателната програма е свързан с приобщаването на директивите на ЕС в българските закони, посочи председателят на Народното събрание. След няколкото поредни предсрочни парламентарни избори има много директиви на ЕС, които не сме успели да въведем в българското законодателство, и това трябва да се направи възможно най-бързо, допълни Михаела Доцова.

България ще бъде предвидим партньор, който ще се отнася с уважение към държавите членки на ЕС, с усещането за единност, защото ние сме едно семейство, подчерта председателят на Народното събрание. Михаела Доцова изрази надежда, че България, заедно с партньорите от ЕС, ще допринесе за намаляване на военните конфликти и напрежение. Страната е отворена за нови инвестиции не само в сферата на енергетика и индустрията, но и по отношение на съвременните иновативни бизнеси, добави тя.

Представителите на дипломатическия корпус изявиха желание подобни срещи с председателя на Народното събрание да бъдат провеждани регулярно. Сред темите, които те поставиха по време на разговора, бяха общата отбранителна политика и политиката за сигурност на ЕС, бюджетната процедура, реформата в съдебната система и борбата с корупцията, активизирането на двустранния парламентарен диалог и др.

