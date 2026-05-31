Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Ансамбълът на България остана без медал на еврошампионата по художествена гимнастика

от БНТ
Спорт
София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова останаха последни, осми на финала на композицията с пет топки

Ансамбъл България художествена гимнастика жени
Снимка: БТА
Ансамбълът на България остана без медал на европейското първенство по художествена гимнастика, което завърши във Варна.

София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова останаха последни, осми на финала на композицията с пет топки, след като направиха много сериозни грешки, включително два уреда извън терена. Възпитаничките на Весела Димитрова бяха оценени с 18.850 точки (8.8 трудност, 4.450 изпълнение, 6.200 артистичност, 0.600 наказание).

За тях това беше единственото изпълнение днес, тъй като не успяха да се класират за финала на три обръча и два чифта бухалки, а вчера в многобоя останаха на шеста позиция.

Тимът на Испания, който защити титлата си в многобоя, днес триумфира и на двата финала.

На пет топки Испания взе златото с 29.150 точки, а втори и трето са съответно Беларус и Израел с еднаква оценка с 27.550 точки, но гимнастичките от Беларус завоюваха сребърните отличия заради по-високата стойност за изпълнение.

На обръчи и бухалки испанките са първи с 28.100 точки, пред Русия с 27.000 и Израел с 26.300.

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Ансамбъл на България по художествена гимнастика за жени

