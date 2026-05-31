Стилияна Николова: Доволна съм от представянето ми на европейското първенство

Стилияна Николова сподели, че е доволна от представянето си на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Българската грация завоюва злато в отборното и сребро в многобоя, а ден по-късно защити европейската си титла на бухалки и прибави още два сребърни медала в колекцията - на топка и лента.

"Доволна съм. Малко трудно започнахме, имах две много сериозни грешки на обръч, но се радвам, че успях да се концентрирам за следващите уреди. Можем само да се радваме, че има такава конкуренция между нас с Даря Варфоломеев, защото това значи, че напредваме и че помагаме на спорта да се развива и се дърпаме една друга напред", сподели тя в интервю за БНТ.

Европейското първенство представлява квалификация за световното, където ще раздават квоти за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис

"Нищо конкретно още не сме обсъждали. Най-важното състезание тепърва предстои, а именно световното във Франкфурт. Сега имаме една седмица почивка и после ще се върнем в залата да тренираме. Ще преценим на кои състезания да участваме", завърши медалистката.

