Бивши и настоящи футболисти подкрепиха Кирил Десподов в благотворителна кауза

Бивши и настоящи футболисти се включиха в поредната благотворителна кауза. По идея на Кирил Дедподов, реализирана съвместно с фондация "Слънчеви деца 2024" се проведе футболен турнир за ученици.

Стилиян Петров, Георги Костадинов и Радослав Кирилов подкрепиха Кирил Десподов в организацията и провеждането на Второто издание на турнира "България, децата и футбола". Този път инициативата бе част от благотворителна кауза.

"Това е инициатива да подтикнем децата да спортуват повече. Взимам от добрия пример на Стилян, когато искам да направя нещо за децата и България. Много са ми дали, децата имат най-чистата любов и да ги подтикнем да спортуват повече, а да не седят пред телефоните", сподели Десподов. "Искам да поздравя Кирил Десподов за това, което прави, за инициативата и за подкрепата към фондацията "Слънчеви деца". Примерите са важни, но трябва да имаш сърце. Трябва да го искаш, трябва да жертваш много неща и знам колко е трудно да организираш такива събития", допълни Стилиян Петров.

Победител в турнира стана отбора на училището в Кресна.

Кадри от финалния мач и награждаването ще откриете във видеото.