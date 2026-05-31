Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт

от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди тази сутрин за БНТ, че информация за казуса с "незаконния град" е имало, проверките са били възпрепятствани, но въпреки това Общината е работила за спиране на строежите. А предшественикът му Иван Портних заяви, че от страна на сегашното ръководство дълго време е имало бездействие, а след това - опит за узаконяване на строежите.

Живещите в комплекса, с които екип на "По света и у нас" се срещна и днес, буквално недоумяват как жилищата им са незаконни, след като те разполагат с всички документи, имат нотариални актове, плащали се данъци в НАП, ток и вода. Към момента обаче позицията на общината остава - строежите са незаконни и предстои събаряне, но очертават, че процедурата ще бъде сложна и дълга. Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди, че първите сигнали са от юни миналата година и оттогава общината работи по случая. Иван Портних обаче заяви днес, че администрацията е имала информация много по-рано и не е реагирала.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Хронологията е много важна да се проследи, за да знаем какво се е случило. Заповедите за спиране на строителството излизат за първи път на 1 септември 2025 година. От февруари-март 2025 до септември 2025 година това е пътят, който е извървян за спиране на първите сгради там."

"Няма да дойдат утре багерите, но в крайна сметка аз допускам, че ще се стигне до събаряне в някакъв момент."

Казусът коментира и Иван Портних.

Иван Портних: "Коцев е знаел за строителството там и за плановете на Корпорация КУБ далеч по-рано от твърденията му. И накратко това започва с искането за допускане на подробен устройствен план. Корпорация КУБ подава това искане април месец в 2024 година. Януари месец в 2025 година, т.е. много месеци по-късно, Коцев подписва заповед за допускане на изработване на подробен устройствен план на тази територия."

Хората, с които екип на "По света и у нас" се срещна поканиха кмета На Варна Благомира Коцев да дойде да се срещне на място при тях, тъй като имат десетки въпроси към него. Ако той не може да дойде, те са готови на среща тук да дойдат в общината.

Андрей Чорний: "Ние, когато купувахме апартамент, аз потърсих български юрист. Той отиде в офиса на КУБ, провери всички документи и каза, че всичко е законно за земята, за строителството. Всичко е добре и ние решихме, щом всичко е наред, значи можем да купуваме."

Слава: "Всички юристи казаваха, че всичко е наред. Съседите имат отпуснати кредити от банки, които те са взели, след като са минали всички проверки. Банкови юристи също проверяваха всичко."

Очаква се утре среща на място в Баба Алино, да дойде общински съветник от Силистра, който също има закупени имот и две парковместа в местността там. Те ще се срещнат с него и с неговите юристи.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Цекова.

